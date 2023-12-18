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Ağrı'da etkili olan kar Patnos'u beyaza bürüdü

18 Aralık 2023 09:51 Güncelleme: 09:53 Abone Ol

Ağrı'nın Patnos ilçesinde akşam saatleri itibariyle etkili olan kar yağışı geceyi adeta aydınlattı. Meteorolojiden gelen son uyarılardan sonra akşam saat 17.00 sularında kar, Patnos'u etkisi altına aldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Karanlık geceyi aydınlatan karın kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.