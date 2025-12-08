Haberler

Ağrı'da emniyet ve jandarma teşkilatına teslim edilen 85 araç hizmete girdi

Güncelleme:
Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına alınan 85 aracın hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, Valilik önündeki törende yaptığı konuşmada, araçların 69'unun emniyet teşkilatına, 16'sının ise jandarma teşkilatında kullanılacağını söyledi.

Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yakın takibi sayesinde kente kazandırılan 85 aracın teslimini gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek, "Devletimizin her kurumunda olduğu gibi kolluk birimlerimizde de hizmet kapasitesinin artırılması, teknik imkanların güçlendirilmesi ve personelimizin görevini daha etkin yerine getirebilmesi için yapılan bu destek, milletimizin huzuruna verilen önemin açık bir göstergesidir." dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın daha güvenli şehirlerin, daha huzurlu bir toplumun ve daha güçlü bir devletin yüzyılı olacağını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bizler, bu modern araçlarla birlikte zehir tacirlerine, hırsıza, dolandırıcıya ve şehir eşkıyalarına Ağrı'da nefes aldırmamak için var gücümüzle, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Suç ve suçluyla mücadelede kararlığımız her zamankinden daha güçlüdür. Kamu düzenini, huzuru ve güvenliği sağlamak, devletimizin bize emanet ettiği bu şehirde her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak en büyük görevimizdir."

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle devam eden programda kurban kesildi.

Programa Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
