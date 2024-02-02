Ağrı'da Eksi 17 Dereceyle Donma, Araçlar Battaniyeyle Sarıldı

Eksi 17 dereceyi gören Ağrı dondu, uzun buz sarkıtları oluştur

Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile sardı

AĞRI - Ağrı yeniden dondurucu soğuklara teslim oldu, kent adeta buz kesti.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından don meydana geldi. Eksi 17 dereceyi gören ve yeniden beyaza kentte, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken kent merkezinden geçen Murat Nehri'nin yüzeyi de buz tuttu. Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile sardı.