Ağrı'da Düzensiz Göçle Mücadele: 1635 Göçmen Engellendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, hudut birliklerinin çalışmaları sonucunda 2 ayda 1635 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

Vali Koç başkanlığında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Koç, temmuz ve ağustos aylarında il genelinde terör örgütlerine yönelik 87 operasyon düzenlendiğini, 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Bu operasyonlarda 4 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 2'sinin tutuklandığını aktaran Koç, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi diğer örgütlere yönelik 4 operasyon gerçekleştirildiği ve 1 şüphelinin tutuklandığı bilgisini verdi.

Düzensiz göçle mücadeleye dikkati çeken Vali Koç, şunları kaydetti:

"Düzensiz göç ve insan kaçakçılığı, toplumsal huzur ve kamu düzenini tehdit eden önemli güvenlik sorunlarıdır. İlimiz, stratejik konumu nedeniyle bu mücadelenin kilit noktalarından biridir. Valiliğimizin koordinasyonunda güvenlik birimlerimiz, sınır hattında ve iç bölgelerde insan ticaretine karşı kararlı ve kesintisiz bir mücadele yürütmektedir. 2025 yılı temmuz ve ağustos aylarında 35 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 13 şahıs tutuklanmış, 22 araca el konulmuştur. Hudut birliklerimizin çalışmaları sonucunda 1635 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ayrıca, ilimizde bulunan 6 Mobil Göç Noktası aracılığıyla 10 bin 106 kişiye kimlik denetimi yapılmış, 91 düzensiz göçmen tespit edilmiştir."