Haberler

Ağrı'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin çocuklarına kayak eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da 'Soğuk Değil, Umut Var: Kayakla Güçlenen Çocuklar Projesi' kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin çocuklarına kayak eğitimi verilmeye başlandı. Proje ile çocukların kayağı öğrenmesi ve özgüven kazanmaları hedefleniyor.

Ağrı'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin çocukları kayak eğitimi verilmeye başlandı.

Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış koordinesinde, "Soğuk Değil, Umut Var: Kayakla Güçlenen Çocuklar Projesi" projesi hayata geçirildi.

Projeyle denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerle iletişime geçilerek kayak eğitimine uygun olan çocuklar belirlendi.

Küpkıran Kayak Merkezi'nde düzenlenen projenin açılışına katılan Başsavcı Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet edip yakından ilgilenen Çalış, 26 öğrencinin katıldığı kayak eğitimini izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği ve 2 hafta sürecek eğitimle, çocukların hem kayağı öğrenmesi hem de özgüven kazanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor

2 yıllık imzayı atıyor
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler 'Bunlar nasıl çocuk?' demeden edemiyor

Videoyu izleyenler "Bunlar nasıl çocuk?" demeden edemiyor
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor

2 yıllık imzayı atıyor
Hakan Fidan'dan Barış Kurulu çıkışı: Atılması gereken çok fazla adımlar var

Hakan Fidan Davos'ta Barış Kurulu sorusuna böyle yanıt verdi
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı