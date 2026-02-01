Ağrı'da çatıdan düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle 1 kişi yaralandı
Ağrı'da 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, Ceren G adlı bir kadının üzerine düştü. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'da 5 katlı binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle 1 kişi yaralandı.
Vali Konağı Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, Ceren G'nin yürüdüğü bölgeye düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ceren G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel