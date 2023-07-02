Ağrı'da bıçaklı kavga: 3 zanlı tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden bir kişiyle ilgili olarak 3 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir çalışma yürüttü ve zanlıları yakaladı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.