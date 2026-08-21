Ağrı'da Murat Kurum Millet Bahçesi törenle açıldı

AĞRI'da vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunması amacıyla yapımı tamamlanan 'Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi', düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ağrı'da Murat Nehri kıyısında yaklaşık 35 bin metrekare yeşil alana sahip ve içinde çocuk oyun alanları, 6,5 kilometrelik yürüyüş alanı, 3 kilometrelik bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi ile futbol, basketbol ve voleybol sahaları bulunan Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi düzenlenen törenle açıldı. Açılış programı kapsamında Agah Spor Okulları müsabakaları düzenlenirken, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ardından gerçekleştirilen konser ve ışık gösterileriyle vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Ayrıca, millet bahçesi içerisinde yer alan Sultan Abdülhamid Han Cami de düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Millet Bahçesi'nin Ağrı'ya yakışan bir yatırım olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bakanımız Murat Kurum'un ismini verdiğimiz bu güzel parkın hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yaklaşık birkaç ay önce bu güzel parkın açılışı ile ilgili arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yakın zamanda da gelip incelemelerde bulunduk. Millet bahçemiz özellikle sahip olduğu sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. Gençlerimizin futbol turnuvasındaki müsabakada ödüllerini verirken de çok büyük memnuniyet duydum. Halı sahasıyla, futbol dışında basketbol ve voleybol sahalarıyla, çocuk oyun parklarıyla, millet kıraathanesi ile Abdülhamid Han Camii ile ve diğer sosyal donatılarıyla dört başı mamur, Ağrı'mıza yakışan hayırlı ve güzel bir hizmet oldu. Bu açıdan da çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum"

Murat Nehri'nde çalışmaların devam ettiğini aktaran Bozkurt, "Hemen yanı başımızda Murat Nehrimiz var, ilimizin şehrimizin sembolü. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa bir zaman içerisinde Murat Nehri'nin içindeki, hemen nehrin kıyısındaki ekskavatörlerimizin sayısını biraz daha arttırarak nehrimizin güzelliğini Ağrılı kardeşlerimize daha çok yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ümit OKTAN/AĞRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı