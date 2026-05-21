Ağrı'da 7-8 Metre Karla Mücadele: Balık Gölü Yolları Mayıs Sonunda Açılıyor

Güncelleme:
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, Balık Gölü çevresindeki mezraların yolunu açmak için zorlu doğa koşullarında 7-8 metreyi bulan karla mücadele ediyor. Yılın yarısı kapalı kalan 35 kilometrelik yolda ekipler, büyük bölümü açarak ulaşımı sağlarken, çığ riski bulunan Adakent mezrasının girişini açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'da İl Özel İdaresi ekipleri, Balık Gölü ile çevresindeki mezraların yolunu açmak için mayıs ayının son günlerinde yer yer 7-8 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu köyü ile 3 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesindeki yol, yöredeki vatandaşların kışı Iğdır'da geçirmesi nedeniyle yılın yarısı kapalı kalıyor.

Son yılların en fazla kar yağışını alan kentte aylardır zorlu bir çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, doğa şartlarının kışın açılmasına izin vermediği karla kaplı 35 kilometrelik yolu bir süre önce açmaya başladı.

Zorlu doğa koşulları ve yer yer 7-8 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, evlerine dönüş hazırlığı yapan vatandaşlar için karla mücadele çalışması yapıyor.

Yüksek rakımlı bölgede dozerle günlerdir meşakkatli bir çalışma yürüten ekipler, yolun büyük bir bölümünü açarak Tanyolu köyü ile 2 mezraya ulaşımı sağladı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerin yer yer 7-8 metreyi bulan zorlu çalışması, AA ekibince dronla görüntülendi.

Ekipler, metrelerce kar kalınlığı olan ve çığ riskinin bulunduğu Adakent mezrasının girişini de ulaşıma açmak için çalışma yapacak.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
