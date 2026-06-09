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Irmak öğretmen evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı

Irmak öğretmen evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

AĞRI'nın Hamur ilçesinde anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, yaşadığı evde ölü bulundu. Koparan'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Abide Mahallesi Bey Sitesi'nde meydana geldi. Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda şubat ayında anasınıfı öğretmeni olarak göreve başlayan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Koparan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Koparan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Irmak Ayşe Koparan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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