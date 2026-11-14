Ağrı'da alev alan otomobilde yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

Ağrı'da alev alan otomobilde yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ağrı'da şehir merkezi çevre yolunda seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücüsünün fark edip durduğu araçtaki yangın çevredekiler ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi, yangının nedeni için inceleme başlatıldı.
AĞRI'da çevre yolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Ağrı şehir merkezi çevre yolunda seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü yangını fark ederek aracı durdurup kendisini dışarı attı. Otomobilden yükselen alevleri göre çevredekiler ve trafikteki diğer sürücüler yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı