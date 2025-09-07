Ağrı'da AFAD Gönüllüleri Yarıştı

Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden eğitim alan gönüllüler, afet zamanında yapılan uygulamalara yönelik yarışmada bir araya geldi.

Afad tarafından Ağrı Şeker Organizasyon Alanı'nda düzenlenen etkinlikte gönüllüler, sedye ile yaralı taşıma, çadır kurma, kaybolan nesneyi bulma, kovadaki suyu dökmeden taşıma gibi yarışmalar yaptı.

Yarışmada dereceye giren gönüllülere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte konuşan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Özkan Aba, afetlerle mücadelede sadece profesyonel ekiplerin değil, gönüllü bireylerin de önemli rol oynadığını söyledi.

Toplumun her geçen gün afetlere karşı daha dirençli hale gelmesinde AFAD gönüllülerinin katkısının arttığını dile getiren Aba, şöyle konuştu:

"Ağrı AFAD olarak şu ana kadar 4 bin 884 temel, 1080 destek AFAD gönüllüsü yetiştirdik. Arama kurtarma teknisyenlerimizle sahada aktif görev alabilecek 50 kişiden oluşan hazır kıta destek AFAD gönüllümüz bulunuyor. Bugün burada, gönüllülük ruhunu taşıyan, dayanışmanın ve insan hayatına dokunmanın ne kadar kıymetli olduğunun farkında olan siz değerli katılımcılarla bir araya gelmek bizler için büyük gurur kaynağıdır."

Programa, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Türk Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, kurum personeli ve gönüllüler katıldı.

Gönüllüler, etkinliğin sonunda müzik eşliğinde halay çekerek keyifli vakit geçirdi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi de gönüllü ve davetlilere çeşitli ikramlarda bulundu.