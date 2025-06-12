Ağrı'da Aç Kalan İki Domuz Panikledi

Aç kalan iki domuz Murat Kanyonu'nda görüntülendi

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Murat Kanyonu'nun üst kısımlarında yer alan boş arazide iki aç domuz görüntülendi

Yiyecek arayışında olan domuz, çevrede bulunan başıboş köpekleri fark edince panikleyip bölgeden uzaklaştı. O anlar, doğa yürüyüşü yapan Vefa Yenigün tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yenigün, yaşadığı anları şöyle anlattı: "Murat Kanyonu'nun üst taraflarında yürüyordum. Dağın zirvesine yakın, bomboş bir arazide ilerlerken uzaktan iki domuz gördüm. Önce ne olduklarını anlamadım, ama dikkatlice bakınca aç olduklarını, etrafta yiyecek bir şeyler aradıklarını fark ettim. Tam bu sırada yakında dolaşan köpeklerin havlamasıyla birlikte ayılar birden panikleyip hızla uzaklaştı. Kaçarken bile tedirgindiler. O anları hemen kaydettim."

Görüntülerde domuzların boş ve kayalık arazide dolaştığı, zaman zaman taşların altını yokladığı, ancak köpeklerin sesini duyunca hızla yön değiştirip kaçtığı net şekilde görülüyor.