ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları Ağrı'da protesto edildi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi. Cuma namazı sonrası düzenlenen etkinlikte, hayatını kaybeden İran lideri Hamaney'in fotoğrafları taşındı ve sloganlar atıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde protesto edildi.

İlçedeki Ehlibeyt Yeşil Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar, ABD ve İsrail'i protesto etmek için bir araya geldi.

Ehlibeyt Yeşil Cami Derneğince yapılan programa katılan vatandaşlar, ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğraflarını taşıdı.

Ellerinde Türk bayrakları ile "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail ve yandaşları" şeklinde slogan atan vatandaşlar, ilahi okuyup, sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

Dernek Başkanı Mehmet Hanbaba, açıklamasında, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını kınamak ve Hamaney'i anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Muhammet Ali Ateş
