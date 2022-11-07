Ağrı'da 7 kişinin öldüğü otobüs kazası Türkiye'de iki gün içinde yaşanan 5. otobüs kazası olarak kayıtlara geçti

Ağrı'da bir yolcu otobüsüyle yakıt yüklü tankerin çarpıştığı feci kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Feci kaza, Türkiye'de iki gün içinde yaşanan 5. otobüs kazası olarak kayıtlara geçti.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde otobüs ile tanker çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan iki araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın meydana geldiği sırada Ankara'da '2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ağrı'da meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kazada 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

İKİ GÜN İÇİNDEKİ 5. OTOBÜS KAZASI

Meydana gelen acı kaza, ülkemizde iki gün içerisinde yaşanan 5. otobüs kazası olarak kayıtlara geçti. Dün Bolu'da devrilen yolcu otobüsünde üç kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi ise yaralanmıştı. Yine sabah saatlerinde ise Amasya'nın Taşova ilçesinde iş makinesine çarpan tur otobüsünde bulunan üç kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

REFAH PARTİSİ'NİN OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Yine dün Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kurulu sonrası Kayseri'ye dönüş yolunda olan, partililerin taşındığı yolcu otobüsünün Nevşehir'de şarampole devrildiği kazada 17 kişi yaralandı.

GÖÇMENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Bugün Sivas'ın Gürün ilçesinde geri gönderme merkezine götürülen göçmenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi öldü, 30 kişi yaralandı.