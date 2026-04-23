1) AĞRI'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AĞRI'nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) merkez üssünü Patnos ilçesi olarak saptadığı deprem, dün saat 17.17'de oldu. Yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelerde göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DİZGİNKALE VE KUCAK KÖYLERİNDE HASAR MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Ağrı'nın Patnos ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremde Dizginkale ve Kucak Köyünde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Kucak köyünde imam Hayrullah Ersöz'ün evinde hasar meydana geldi. Köye gelen AFAD ekipleri, duvarı yıkılan evde incelemede bulundu. Kucak Köyü Muhtarı Aşık Sever, deprem sebebiyle bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu söyledi. Muhtar Aşık Sever, korkudan evlerine giremediklerini söyledi. Dizginkale ve Kucak köyünden gelen ihbarlar sonrası AFAD ekipleri, inceleme yapmak üzere bölgeye gitti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ümit OKTAN - Semih YARDIMCI/AĞRI,

==================================================

2) İZMİR'DE 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde otomobilin karşıdan gelen iki otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Balabanlı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Balabanlı'dan Ödemiş yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AF 3099 plakalı otomobil, kontrolün kaybolması sonucu karşı yönden gelen Mustafa Ulaş yönetimindeki 35 KBJ 54 ve Y.G. idaresindeki 09 APM 775 plakalı otomobillere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ulaş hayatını kaybetti. Mustafa Ulaş'ın yanındaki A.P. (50), diğer araç sürücüsü Y.G., ile kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen otomobildeki E.K. (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya neden olan 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsünün olayın ardından aracını terk ederek ayrıldığı öğrenildi. Sürücünün tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin karşı yönden gelen iki otomobille çarptığı kazada ağır yaralanan Ahmet Puslu (50), kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Puslu ile birlikte kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Puslu'nun, 10 yıl önce meydana gelen bir trafik kazasında ise oğlunu kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan kazaya sebebiyet verdikten sonra olay yerinden ayrılan 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsünün E.K. olduğu belirlendi. E.K.'nin kazanın ardından kendi imkanıyla gittiği hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı