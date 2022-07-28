Ağrı'da 30 bin kişinin katıldığı konser büyüledi! Etkinliğe lazerli DJ performansı damga vurdu - Haberler

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Ağrı'da 30 bin kişinin katıldığı konser büyüledi! Etkinliğe lazerli DJ performansı damga vurdu

Ağrı'da Doğubayazıt Stadyumu'nda düzenlenen ve 30 bin kişinin katıldığı konserin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Birçok ünlü ismin sahne aldığı etkinliğe lazerli DJ performansı damga vurdu.

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Ağrı'nın Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı'nda ressam İsmail Acar'ın resim sergisi açılışıyla başlayan festival, aynı günün akşamı Doğubayazıt Stadyumu'ndaki konserle devam etti.

30 BİN KİŞİ KATILDI

Konser, unutulmaz bir şova dönüştü. Yaklaşık 30 bin kişi, bu etkinliğe katıldı ve eğlence adeta zirve yaptı. Önce Çakal, Reckol, Tara Mamedova, Yunus Agıri, Xero Abbas, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş gibi isimler sahne aldı.

Ağrı'da 30 bin kişinin katıldığı konser büyüledi! Etkinliğe lazerli DJ performansı damga vurdu

MR. DOSSO DOSSİ COŞKUSU

Geceye damga vuran anlar ise Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın Mr. Dosso Dossi imzası ile yaptığı DJ Show oldu.Lazer gösterisi ile birlikte daha da coşan binlerce kişi, adeta tüm enerjisini attı.

Ağrı'da 30 bin kişinin katıldığı konser büyüledi! Etkinliğe lazerli DJ performansı damga vurdu

BAŞKA İLLERDEN GELENLER DE OLDU

Öte yandan etkinliğe Doğubayazıt'ın yanı sıra Ağrı'nın yedi ilçesinden, Erzurum, Kars, Iğdır, Muş ve Diyarbakır'dan birçok izleyici katıldığı öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ağrı Güncel Haberler

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