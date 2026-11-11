Ağrı'da 270 yataklı izolatörlü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ağrı'da, kaba inşaatı tamamlanan deprem izolatörlü 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca kentteki sağlık hizmeti kapasitesinin artırılması amacıyla il merkezinde yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin depreme dayanıklı olması için sismik izolatör teknolojisinden yararlanılıyor.

Temelinde kullanılan 194 izolatörle depreme dirençli şekilde yapılan 5 katlı hastanenin kaba inşaatı tamamlandı.

Vali Önder Bozkurt, Vali Yardımcısı Yaşar Artar, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, İl Sağlık Müdürü Mehmet Acu ile hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Bozkurt, hastanedeki çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA