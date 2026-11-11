Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da 270 yataklı izolatörlü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da 270 yataklı izolatörlü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da Sağlık Bakanlığınca yaptırılan 270 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Temelinde 194 sismik izolatör kullanılan 5 katlı hastane, kentteki sağlık hizmeti kapasitesini artırmak amacıyla depreme dirençli şekilde inşa ediliyor.

Ağrı'da, kaba inşaatı tamamlanan deprem izolatörlü 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca kentteki sağlık hizmeti kapasitesinin artırılması amacıyla il merkezinde yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin depreme dayanıklı olması için sismik izolatör teknolojisinden yararlanılıyor.

Temelinde kullanılan 194 izolatörle depreme dirençli şekilde yapılan 5 katlı hastanenin kaba inşaatı tamamlandı.

Vali Önder Bozkurt, Vali Yardımcısı Yaşar Artar, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, İl Sağlık Müdürü Mehmet Acu ile hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Bozkurt, hastanedeki çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi

Netanyahu konuşurken eşinin yaptığına bakın! Bunu kimse beklemiyordu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis hemen müdahale etti! 'Dayanamıyorum' diye bağıran çocuğu...

Polis hemen müdahale etti! "Dayanamıyorum" diye bağıran çocuğu...
Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı

Gelen habere sevinen de var üzülen de!

Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var13

Amedspor bombayı patlatıyor! Gelirse yer yerinden oynayacak
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam24

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan oran
Letonya ve Litvanya sınırında alarm! NATO savaş uçakları havalandı

2 ülkede hareketli saatler! NATO savaş uçakları havalandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha28

Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı dahil 3 tutuklama
Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı

Gencecik yaşında gelen acı son! Hem de babasının kullandığı kamyonda