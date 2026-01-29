Haberler

Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Güncelleme:
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde etkili olan dondurucu soğuk hava ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, su kaynakları dondu ve vatandaşlar çeşitli önlemler aldı.

Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da dondurucu soğuk hava ve sis etkili oldu.

Soğuk havanın etkisi altındaki Ağrı'da, sis görüş mesafesini düşürdü.

Dondurucu soğukların etkisiyle donan bir traktörün altına vatandaşlarca ateş yakıldı.

Vatandaşlar, donan traktörü çalıştırmak için yoğun çaba sarf etti.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve sis etkili oldu.

Kent genelinde etkili olan soğuk nedeniyle buzlanma ve kırağı meydana geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Soğukların yanı sıra kent merkezinde etkisini gösteren sis, görüş mesafesini düşürdü.

Iğdır

Iğdır'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yüksek kesimli bölgelerdeki akarsular dondu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentteki bazı vatandaşlar çeşmelerinin donması nedeniyle köy çeşmelerinden evlerine su taşıdı.

Soğuklardan dolayı bazı araçları da battaniye ile saran vatandaşlar, dondurucu soğuklara karşı önlem aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
500

