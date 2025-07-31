Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi'den Hac Ziyareti
Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, hac farizasını yerine getiren vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Alınca Mahallesi'nde yaşayan Nevzat ve Yaşar Demir ile bir araya gelen Çelebi, vatandaşlarla sohbet ederek hatırlarını sordu.
Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, hac farizasını yerine getirenleri evlerinde ziyaret etti.
Alınca Mahallesi'nde ikamet eden Nevzat ve Yaşar Demir'i ziyaret eden Çelebi, vatandaşlarla sohbet etti.
Çelebi'ye teşekkür eden Nevzat Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel