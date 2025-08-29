Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi Alınca Gazi Türbesi'nde İncelemelerde Bulundu
Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, Alınca Gazi türbesinde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi ve muhtar Abdullah Değirmenci'den bilgi aldı.
Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, Alınca Gazi türbesini ziyaret etti.
Alınca Gazi türbesinde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Çelebi, mahalle muhtarı Abdullah Değirmenci'den bilgi aldı.
Çelebi, restorasyonun biran önce tamamlanması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.
