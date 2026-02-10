Haberler

Ağlasun'da su kuyusuna düşen oğlak AFAD ekibince kurtarıldı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde su kuyusuna düşen oğlak, AFAD ekibi tarafından 20 metre derinlikten kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde su kuyusuna düşen oğlak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekibi tarafından kurtarıldı.

Hisar Köyü'nde bir oğlak yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 gün kuyuda mahsur kaldığı anlaşılan oğlak, kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

