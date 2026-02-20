Haberler

AGİT Parlamenter Asamblesi 25. Kış Toplantısı, insan hakları temalı oturumla sona erdi

Viyana'da düzenlenen AGİT Parlamenter Asamblesi 25. Kış Toplantısı, 'Güvenliğin Temeli Olarak İnsan Hakları' konulu oturumla sona erdi. Parlamenterler, Ukrayna'daki savaş ve insan hakları ihlalleri gibi konuları ele aldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) 25. Kış Toplantısı, insan hakları temalı oturumla son buldu.

Viyana'daki Hofburg Kongre Merkezi'nde başlayan AGİT PA 25. Kış Toplantısı'nın ikinci ve son gününde, çok sayıda AGİT üyesi ülkeden parlamenter bir araya geldi.

Toplam 58 parlamenterin katıldığı "Güvenliğin Temeli Olarak İnsan Hakları" temalı oturum düzenlendi.

AGİT PA Başkanı Pere Joan Pons, Danimarka Meclisi Başkanı Soren Gade ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Başkanı Petra Bayr, oturumun açılışını yaptı.

Gade, gerçek bir güvenliğin ancak diyalog yoluyla sağlanabileceğine işaret ederek, Helsinki ilkelerinin önemine dikkati çekti.

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşın, bu ilkelerin ihlali olduğunu dile getiren Gade, "Ne yazık ki bugün söz konusu ilkeler, bir zamanlar onları savunan ülkeler dahil ciddi baskı altında." dedi.

Bayr ise insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün güvenlik için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Oturumda katılımcılar, Ukrayna'daki savaş, insan kaçakçılığı, siyasi tutuklular, uluslararası hukuka saygı ve demografi gibi çok sayıda konuyu ele aldı.

Haberler.com
