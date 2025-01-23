AGİT Dönem Başkanı Valtonen: Rusya'nın İnsan Hakları İhlalleri Hesap Vermeli

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Ukrayna'da 3 yıla yakın bir süredir devam eden savaşta Rusya'nın işlediği insan hakları ihlalleri nedeniyle hesap vermesinde AGİT'in önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen AGİT toplantısında Valtonen, ülkesinin dönem başkanlığı süresince öncelediği hususları kamuoyuyla paylaştı.

Konuşma öncesinde Valtonen, Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybeden 79 Türk vatandaşı için Türk heyetine başsağlığı diledi.

Valtonen, Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasının üzerinden 50 yıl geçtiğini hatırlatarak, bu belgede yer alan maddelerin hala önemli ve korunması gereken unsurlar olduğunu kaydetti.

Helsinki Nihai Senedi'nin en önemli unsurlarının başında farklı yaklaşımlara rağmen ülkelerin sorunları diplomasiyle çözmesi ve savaşa başvurmaması geldiğini anlatan Valtonen, Rusya'nın Helsinki prensiplerinin tamamını çiğnediğini söyledi.

Valtonen, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin korumasının AGİT'in çalışmalarının merkezinde yer aldığını, Finlandiya'nın dönem başkanlığında da bu hususun öncelikli olduğunu vurguladı.

Göreve başlar başlamaz Ukrayna ve Moldovya'yı ziyaret ettiğini anımsatan Valtonen, bu ülkelere verdiği desteği göstermek istediğini belirtti.

Valtonen, ülkesinin dönem başkanlığında "Birlikte Direnç" sloganın kullanılacağını, bu bağlamda "saygı, karşılık ve hazırlık" ifadelerinin bu yılki programa damga vuracağını ifade etti.

Ukrayna'yı desteklemenin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Valtonen, " Rusya'nın savaş sürecinde işlediği insan hakları ihlalleri nedeniyle hesap vermesi için AGİT önemli bir role sahip." dedi.

Valtonen, 3 AGİT çalışanın Rusya tarafından alıkonulduğunu, Rusya'nın bu kişileri derhal ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakması gerektiğine dikkati çekti.

Bu yıl için en önemli hususlardan birinin de AGİT'i geleceğe hazırlamak olduğuna işaret eden Valtonen, Finlandiya'nın AGİT'in çalışma kapasitesini güçlendirmek için çalışacağını fade etti.