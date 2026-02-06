AGİT Dönem Başkanı Cassis, güvensizliği gidermek için Rusya ile diyalog kurmaya çalıştıklarını söyledi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Batı ülkeleri ile Rusya arasında derin bir güvensizlik olduğunu, bunu gidermek için AGİT bünyesinde diyalog kurmaya çalıştıklarını kaydetti.

AGİT Dönem Başkanı ve İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ve AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Ukrayna ve Rusya'ya yaptıkları ziyaretin ardından Viyana Uluslararası Havalimanı'nda düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

Cassis, dünyanın bir kargaşa ve kriz içerisinde bulunduğunu ve AGİT'in de bu krizden muaf olmadığını vurguladı.

Ukraynalı ve Rus yetkililerle yaptıkları görüşmelerde AGİT'in bazı öneri ve fikirler sunduğunu dile getiren Cassis, şimdi ise iki ülkeden geri bildirimleri topladıklarını aktardı.

Ignazio Cassis, AGİT'in Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesini ve iki tarafın anlaşmasında bir rol oynayabileceği mesajını verdiklerini belirtti.

Moskova'da bir anlaşmaya varmak için değil diyalog kurmak için gittiklerine dikkati çeken Cassis, gözlemlerine göre son yıllarda gerçek bir diyalog kurulamadığını söyledi.

AGİT Dönem Başkanlığı süresince bir diyalog platformu olmak istediklerini, ancak son yıllarda gerçek bir diyalog zemini oluşturulamadığını kaydeden Cassis, büyük bir güvensizlik ortamının var olduğunu ve güven olmadan güvenliğin de sağlanamayacağını dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, AGİT'i "Ukrayna yanlısı bir gündem" izlemekle eleştirmesine ilişkin Cassis, "Batı ülkeleri ile Rusya arasında derin bir güvensizlik var. Elbette, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı açıktır ve güvensizliğin nedeni bu. Ancak aynı şekilde, devam eden müzakereleri de göz önünde bulundurmalı ve bir diyalog kurmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Sinirlioğlu ise Kiev ve Moskova'da yaptıkları görüşmelerde, Ukrayna'daki savaşı ve bu savaşın sona erdirilmesi konusunda Abu Dabi'de devam eden görüşmeler ile Avrupa'nın güvenliği dahil birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.

AGİT'in riskleri azaltmaya, gerilimleri yönetmeye ve Avrupa'da herkes için kapsamlı güvenlik sağlayama yardımcı olmak amacıyla kurulduğunu belirten Sinirlioğlu, "Güvenlik ortamı, ne yazık ki AGİT'in 1975'te kurulduğu dönemden daha istikrarsız ve öngörülemez hale geldiği için bu rol, bir kez daha kritik öneme sahip." dedi.

Feridun Sinirlioğlu, AGİT'in, müzakere edilen bir çözümün şartlarının uygulanmasını izlemek için rol alabileceğini kaydetti.

Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği konusunda ciddi ve kapsayıcı bir tartışmaya AGİT'in katkıda bulunabileceğine işaret eden Sinirlioğlu, teşkilatın, geniş bir coğrafyada ilgili aktörleri güvenlik konusunda işbirliği yapmak üzere bir araya getiren tek kapsayıcı bölgesel güvenlik forumu olduğunu vurguladı.

Sinirlioğlu, AGİT'in, Avrupa kıtasını etkileyen güvenlik meselelerinde bir kez daha rolünü oynamaya hazır olduğunu söyledi.

AGİT Dönem Başkanı ve İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ve AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu, Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'da da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti.