(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Bir çocuğun hayatına dokunan, ona bilgi kadar vicdan, merhamet, cesaret ve umut kazandıran öğretmenlerimiz, geleceğimizi inşa eden en kıymetli emekçilerimizdir" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir memleketin umudu öğretmenlerinin yüreğinde yetişir. Bir çocuğun hayatına dokunan, ona bilgi kadar vicdan, merhamet, cesaret ve umut kazandıran öğretmenlerimiz, geleceğimizi inşa eden en kıymetli emekçilerimizdir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA