Yavuz Ağıralioğlu: "Ömrünü Kıbrıs Türklüğüne Adamış KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı Rahmet, Minnet ve Saygıyla Anıyoruz"

Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 14'üncü yıl dönümünde saygı ve minnetle andı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Yılmak bilmeyen bir mücadele aşkıyla ömrünü Kıbrıs davamıza ve Kıbrıs Türklüğüne adamış KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Ağıralioğlu, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 14'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılmak bilmeyen bir mücadele aşkıyla ömrünü Kıbrıs davamıza ve Kıbrıs Türklüğü'ne adamış KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
