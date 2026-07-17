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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Yardım Kuruluşlarında Şeffaflık Çağrısı

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yardım kuruluşlarındaki suistimallerin vatandaşların yardım yapma şevkini kırdığını, kaybedilen güvenin ise en çok ihtiyaç sahiplerine zarar verdiğini söyledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yardım kuruluşlarında yaşanan suistimallerin yalnızca kurumları değil, vatandaşların yardım yapma isteğini de zedelediğini belirterek, "Yapılması gereken, kurumları tartışılır hale getirmek değil, kurumları şeffaflıkla, hesap verebilirlikle ve güçlü denetim mekanizmalarıyla ayakta tutmaktır. Devletin de sivil toplumun da en büyük sermayesi milletin güvenidir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin merhametli bir millet olduğunu belirterek, iyilik yapmak isteyenlerin ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu söyledi. Deprem, sel ve yangın gibi afetlerde bunun görüldüğünü ifade eden Ağıralioğlu, vatandaşların yaptıkları yardımın gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştığını bilmek istediğini kaydetti. Ağıralioğlu, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Asıl mesele toplanan yardımın miktarı değildir, milletin güvenidir. Çünkü yardım kuruluşlarında, vakıflarda, derneklerde yaşanan her suistimal sadece bir kurumu yıpratmaz. İnsanların iyilik yapma şevkini de kırar. Vatandaş bir süre sonra yardım etmek istediğinde, 'Acaba yerine ulaşıyor mu?' diye düşünmeye başlar. İşte asıl tehlike budur. Bu güven kaybolursa bedelini sadece kurumlar ödemez. Gerçek ihtiyaç sahipleri öder. Yardım bekleyen yetim öder, afetzede öder, yoksul öder. Onun için yapılması gereken kurumları tartışılır hale getirmek değil, kurumları şeffaflıkla, hesap verebilirlikle ve güçlü denetim mekanizmalarıyla ayakta tutmaktır. Kurumlar yeniden kurulabilir. Ama kaybedilen güveni yeniden inşa etmek çok daha zordur. Devletin de, sivil toplumun da en büyük sermayesi milletin güvenidir."

Kaynak: ANKA
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