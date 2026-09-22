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Ağıralioğlu, Manisa Turgutlu'daki saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun diledi

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Ağıralioğlu, Manisa Turgutlu'daki saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun diledi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Manisa Turgutlu'daki lisede gerçekleşen silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Yaralanan öğrenciler ve vatandaşlar için geçmiş olsun dileyen Ağıralioğlu, çocukların okula güvenle gidebilmesi için sorumluluk çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bir okul önünde silah sesleri duyulması kabul edilemez! Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yaralanan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifalar diliyorum. Çocuklarımızın okula korkmadan güvenle gidebildiği bir Türkiye için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bir okul önünde silah sesleri duyulması kabul edilemez! Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yaralanan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifalar diliyorum. Çocuklarımızın okula korkmadan güvenle gidebildiği bir Türkiye için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz."

Kaynak: ANKA
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