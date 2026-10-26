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Ağıralioğlu, İstanbul Barosu Başkanı seçilen Kocasakal'a tebrik mesajı gönderdi

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Ağıralioğlu, İstanbul Barosu Başkanı seçilen Kocasakal'a tebrik mesajı gönderdi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçilen Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ı tebrik etti. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kocasakal'a yeni görevinde başarı diledi ve yönetim kurulunu da kutladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçilen Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ı tebrik etti.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Sayın Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Kendisiyle birlikte yönetim kurulunu da kutluyor, görev döneminin İstanbul Barosu ve hukuk camiası için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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