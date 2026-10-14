Ağıralioğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasını sistematik sansür olarak kınadı

Ağıralioğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasını sistematik sansür olarak kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Ağıralioğlu, basın kuruluşlarına yönelik sistematik sansür uygulamalarını kabul edilemez bulduklarını belirterek en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.
(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Millete yoksulluğun, yolsuzluğun ve yasakların olmadığı bir Türkiye vadettiniz. 25 yıllık iktidarınızın sonunda geldiğiniz yer, yolsuzluk iddialarının konuşulmasını yasaklamak olmamalıydı. Basın kuruluşlarına yönelik sistematik sansür uygulamalarını kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"Millete yoksulluğun, yolsuzluğun ve yasakların olmadığı bir Türkiye vadettiniz. 25 yıllık iktidarınızın sonunda geldiğiniz yer, yolsuzluk iddialarının konuşulmasını yasaklamak olmamalıydı! Basın kuruluşlarına yönelik sistematik sansür uygulamalarını kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyoruz!"