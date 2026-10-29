Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağıralioğlu, Göreme'deki peribacası çökmesinde ölüm haberlerini üzüntüyle takip etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağıralioğlu, Göreme'deki peribacası çökmesinde ölüm haberlerini üzüntüyle takip etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacası çökmesinde ölüm haberlerini üzüntüyle takip ettiğini açıkladı. Ağıralioğlu, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana gelen peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin olduğu yönündeki haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından, "Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana gelen peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin olduğu yönündeki haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin bir sözü ortalığı karıştırdı! Formalarını yaktılar

Dünyaca ünlü isim bu gidişle geceleri rahat yatamayacak
Tüfekle ateş açtı, husumetlisinden kaçarken bıçakla yaralandı

Biri tüfekle geldi, biri bıçakla! Sonrası çok fena
Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var

Özlem Öz’ün 4 milyonluk hesabı neden kapatıldı? Bakanlık açıkladı
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Netanyahu'ya sandık şoku! Hükümet kuracak çoğunluğu bulamadı

Ağzı kulaklarındaydı! Şimdi iki seçenek arasında sıkıştı
Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

Sahnelere dönme hayali başka bahara kaldı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı

Bayram günü yürek burkan görüntü!