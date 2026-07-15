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Ağıralioğlu: 15 Temmuz hain bir suikastin adı

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "15 Temmuz; milletin iradesine, devletin varlığına, bekasına, itibarına, dinimize, dindarlığımıza ve adalet duygumuza kurulmuş hain bir suikastın adıdır. 15 Temmuz’dan çıkarılması gereken en büyük ders, devleti içeriden çürüten anlayışlarla mücadele etmektir" dedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "15 Temmuz; milletin iradesine, devletin varlığına, bekasına, itibarına, dinimize, dindarlığımıza ve adalet duygumuza kurulmuş hain bir suikastın adıdır. 15 Temmuz'dan çıkarılması gereken en büyük ders, devleti içeriden çürüten anlayışlarla mücadele etmektir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz; milletin iradesine, devletin varlığına, bekasına, itibarına, dinimize, dindarlığımıza ve adalet duygumuza kurulmuş hain bir suikastın adıdır. O gece milletimiz canı pahasına devletine sahip çıkmış, iradesini hiçbir vesayet odağına teslim etmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz'dan çıkarılması gereken en büyük ders, devleti içeriden çürüten anlayışlarla mücadele etmektir. Liyakatin yerine sadakati, hukukun yerine keyfiyeti, adaletin yerine aidiyeti koyan her anlayış, türü farklı da olsa yeni tehditlerin kapısını aralar. Devleti güçlü kılacak olan; adalet, hukukun üstünlüğü, kurumsallık ve herkese eşit uygulanan hukuk düzenidir. Bir daha hiçbir ihanet şebekesinin bu millete musallat olamaması ancak böyle mümkün olacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: ANKA
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