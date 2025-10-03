Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan şehit ailelerine ziyaret
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Kaymakam Yılmaz, şehit Mehmet Ağgedik'in babası Bekir Ağgedik, şehit Mustafa Baltacı'nın babası Kubilay Baltacı ve şehit Mehmet Şevket Uzun'un babası Bünyamin Uzun ve ailelerine ziyarette bulundu.
Şehit aileleriyle bir süre görüşen Yılmaz, ailelere Kur'an-ı Kerim verdi.
Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara, Ağın müftüsü Murat Karakaya eşlik etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel