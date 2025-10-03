Haberler

Ağın Kaymakamı Yılmaz'dan şehit ailelerine ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, şehit Mehmet Ağgedik'in babası Bekir Ağgedik, şehit Mustafa Baltacı'nın babası Kubilay Baltacı ve şehit Mehmet Şevket Uzun'un babası Bünyamin Uzun ve ailelerine ziyarette bulundu.

Şehit aileleriyle bir süre görüşen Yılmaz, ailelere Kur'an-ı Kerim verdi.

Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara, Ağın müftüsü Murat Karakaya eşlik etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor

Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.