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Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti

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Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti
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Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret ederek sağlıklı ömürler diledi. Ziyarette Yılmaz'a İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçe sakinlerine ziyarette bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, yaşlıları evlerinde ziyarette bulunarak, onlara "sağlıklı ömürler" diledi.

Yılmaz'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.

Kaynak: AA
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