Ağın İlçesinde Öğrencilere Mont Yardımı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 100 öğrenciye mont yardımı yapıldı.

Ağın Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iş insanları İrfan Güleç ve Tacettin Güleç tarafından temin edilen montlar ilçedeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şeref Çakar, yardımlarından dolayı iş insanlarına teşekkür etti.

Mont dağıtım programına, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, AK Parti Ağın Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özdeğer ve yardımı yapan firma temsilcileri katıldı.