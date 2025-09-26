Haberler

Ağın İlçesinde Öğrencilere Mont Yardımı

Ağın İlçesinde Öğrencilere Mont Yardımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, iş insanları tarafından temin edilen montlar, 100 öğrenciye dağıtıldı. Belediye Başkanı Şeref Çakar, yardımseverlere teşekkür etti.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 100 öğrenciye mont yardımı yapıldı.

Ağın Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iş insanları İrfan Güleç ve Tacettin Güleç tarafından temin edilen montlar ilçedeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şeref Çakar, yardımlarından dolayı iş insanlarına teşekkür etti.

Mont dağıtım programına, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, AK Parti Ağın Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özdeğer ve yardımı yapan firma temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler

Görüşme dünyada yankılandı! Yunan gazetesi bakın ne yazdı
Takım arkadaşını tokatladı! Herkesin özür beklediği Caner'in maçtan sonra yaptığına bakın

Herkes özür beklerken maçtan sonra yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.