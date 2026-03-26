Ağın'da "Zamanın Sessiz Tanıkları Büyüklerimiz" konulu belgesel gösterimi yapıldı, fotoğraf sergisi açıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 'Zamanın Sessiz Tanıkları Büyüklerimiz' temalı belgesel gösterimi yapıldı ve fotoğraf sergisi açıldı. Etkinliğe katılanlar arasında Ağın Kaymakamı ve Belediye Başkanı da bulunuyordu.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yaşlılar Haftası dolayısıyla ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Ağın Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulunda görev yapan öğretmen Seda Öter ve fotoğraf sanatçısı Betül Temelatan tarafından hazırlanan "Zamanın Sessiz Tanıkları Büyüklerimiz" temalı belgesel gösterimi yapıldı.

Merkezde ayrıca aynı temada fotoğraf sergisi açıldı.

Etkinliğe katılan Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz tarafından öğretmen Öter ve fotoğraf sanatçısı Temelatan'a plaket verildi.

Programa, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Tanyıldızı, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
