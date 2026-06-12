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Ağın'da Ekrem İspir Konağı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

Ağın'da Ekrem İspir Konağı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde tarihi Ekrem İspir Konağı'nın dış cephe restorasyonu ve bahçe peyzaj düzenlemesi yapılıyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde tarihi Ekrem İspir Konağı'nda restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, vatandaşların yaşam standartlarını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür eden Çakar, "İlçemizde tarihi Ekrem İspir Konağı'nın dış cephe restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. İlçemizin tarihi Ekrem İspir Konağı bahçesinin peyzaj düzenlemesini de gerçekleştirdik. Çim ekimi ve bahçe temizliği ile alanı güzelleştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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