Ağın'da şehit kabirleri bayramda ziyaret edildi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Ziyarette, İlçe Müftüsü Murat Karakaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Yılmaz ve Çakar'a, İlçe Emniyet Amiri Komiser Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak ve İlçe Sosyal ve Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.