Ağın'da parke taşı yenileme çalışması yürütüldü

Elazığ'ın Ağın ilçesinde parke taşı yenileme çalışması yürütüldü.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, Şenpınar Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine yollarda yenilenme ve kilitli parke taşı döşeme çalışması yapıldığını belirtti.

İhtiyaç duyulan mahallerde çalışmaların devam edeceğini bildiren Çakar, "İhtiyacın önceliği ve gerekliliği hesaplanarak ilçemizin dört bir yanına hizmetlerin en güzelini götürmek için bütün gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şenpınar Mahallemizde eksik kalan, tamir ve tadilat alanlarında sona yaklaşıyoruz. Personellerimizin emeklerine sağlık, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.