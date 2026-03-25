Ağın'da öğrencilere yönelik sağlık eğitimi etkinliği düzenlendi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde gerçekleştirilen sağlık eğitimi etkinliğinde öğrencilere acil sağlık hizmetleri, sağlıklı beslenme ve kişisel hijyen konularında bilgilendirme yapıldı. Katılım belgeleri verildi ve öğrencilere çeşitli broşürler dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda UMKE, Ağız ve Diş Sağlığı Birimi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Ağın Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle öğrencilere yönelik sağlık eğitimi etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetleri, afet bilinci ve UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte, öğrencilere katılım belgeleri verildi, sağlıklı beslenmeye yönelik afiş ve broşürler dağıtıldı.

Programın sonunda öğrenciler UMKE araçlarını ve ambulansları inceleyerek ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
