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Ağın'da aşure etkinliği

Ağın'da aşure etkinliği
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Şenpınar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure etkinliğinde katılımcılara aşure dağıtıldı. Kaymakam Tuğçe Yılmaz, etkinliğin birlik ve beraberlik için önemini vurguladı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Şenpınar Kültür ve Dayanışma Derneğince Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara aşure dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, programın birlik, beraberlik ve paylaşma kültürü için önemli olduğunu söyledi.

Şenpınar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tanju Demirkol ise muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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