Ağın'da aşure etkinliği yapıldı
Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Dibekli köyünde, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğinde katılımcılara aşure ikram edildi. Dernek Başkanı Neslihan Şahin, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinin Dibekli köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.
Dibekli Köyü Kalkınma ve Dayanışma Derneğince köy okulunun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara aşure dağıtıldı.
Dernek Başkanı Neslihan Şahin, yaptığı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla köy sakinleriyle ortaklaşa aşure hazırladıklarını belirtti.
Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının çoğalmasını dileyen Şahin, etkinlikte emeği olanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan