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Ağın Kaymakamı Yılmaz, öğrencilere karne dağıttı

Ağın Kaymakamı Yılmaz, öğrencilere karne dağıttı
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı. Kaymakam, belediye başkanı ve milli eğitim müdürü öğrencilere karnelerini vererek başarılarını kutladı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Cengiz Ağın Hüseyin Taşbaşı İlkokulu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirten Yılmaz, "Bir eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, emek veren öğretmenlerimize ve her zaman destek olan velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir güzel bir yaz tatili diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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