Ağın'da haşere ile mücadele çalışması başladı

Elazığ'ın Ağın Belediyesi tarafından sinek, sivrisineklere karşı larva ile mücadele çalışmaları başlatıldı.

Belediye ekipleri haşere, sivrisinek ve karasineklere karşı ilçede pis su geçiş noktalarında, sulama kanallarında, dere yataklarında ilaçlama yapıyor.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması için ilçede haşere ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, ilaçlama yapılarak önemleri aldıklarını bildirdi.