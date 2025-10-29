Haberler

Ağın'da Cumhuriyet'in 102. Yılı Törenle Kutlandı

Güncelleme:
Elazığ'ın Ağın ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'ın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Törene, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
