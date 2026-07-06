Ağın Belediye Başkanı Çakar'a plaket verildi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Belediye Başkanı Şeref Çakar, eğitime verdiği destek nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili ve okul müdürleri tarafından plaketle ödüllendirildi.
Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'a eğitime sunduğu destek dolayısıyla plaket verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Reşat Cengiz ve okul müdürleri, Belediye Başkanı Çakar'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, eğitime sunduğu destek dolayısıyla Çakar'a plaket takdim edildi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan