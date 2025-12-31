AGD İstanbul Üniversitesi Beyazıt Teşkilatından yılbaşı kutlamalarına tepki açıklaması

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Üniversitesi Beyazıt Teşkilatı, yılbaşı kutlamalarına tepki gösteren basın açıklamasında, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaş ve insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan dernek üyeleri, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümlere dikkati çekerek, yılbaşı kutlamalarını eleştirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan teşkilat başkanı Ahmet Faruk Altıntaş, "Gazze, Sudan, Doğu Türkistan ve Myanmar başta olmak üzere birçok bölgede Müslümanlar zulüm altında, uluslararası kamuoyu bu acılara sessiz kaldı." dedi.

Yılbaşının Müslümanlar için milletler arası takvimin başlangıcı olmaktan başka bir fonksiyonu olmadığını söyleyen Altıntaş, "Kapitalist düzen bugünü eğlenceyle uyuşturmanın, tüketimle sömürmenin ve ümmeti unutturmanın bir aracı haline getirmiştir. Bir gecelik eğlence için milyarlarca lira harcanıyor. Sofralar kuruluyor, tabaklar taşıyor ama ertesi gün hepsi çöpe gidiyor. Bir gecede israf edilen gıda, Sudan'da açlıkla mücadele eden on binlerce kardeşimizin aylarca hayatta kalmasına yetecek düzeydedir." ifadesini kullandı.

Noel ve yılbaşı kutlamalarının İslam'da ve Türk milli geleneğinde yerinin olmadığını belirten Altıntaş, zulme karşı durmanın yollarından birinin de İsrail'le ilişkili olduğu öne sürülen markalara yönelik boykot olduğunu kaydetti.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.