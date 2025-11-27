Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Konya'nın Akşehir ilçesinde, ağaçta mahsur kalan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Adliye Parkı'ndaki olayda, ağaçta sıkışan kedi güvenli bir şekilde indirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Selçuklu Mahallesi'ndeki Adliye Parkı'nda ağaca çıkan kedinin aşağıya inemediğinin fark edilmesi üzerine durum, itfaiye bildirildi.
Bölgeye gelen ekipler, sepetli araçla kedinin bulunduğu yere ulaştı.
Yapılan çalışma sonucu kedi, güvenli şekilde ağaçtan indirildi.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel