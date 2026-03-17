Avcılar'da çıktığı ağaçta mahsur kaldı; itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Avcılar'da çıktığı ağaçta mahsur kaldı; itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Avcılar'da arkadaşlarıyla parka giden Burak Gürses, top almak için tırmandığı ağaçta mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle gençleri kurtararak güvenli bir şekilde yer yüzüne indirdi.

AVCILAR'da arkadaşlarıyla parka giden Burak Gürses piknik yapmaya başladı. Eğlenmek için top oynamaya başlayan Gürses kaçan topu almak için ağaca çıktı.Topu aldıktan sonra aşağı inemeyen Gürses yaklaşık 1 saat ağaçta mahsur kaldı. Bunun üzerine arkadaşları itfaiyeye ihbarda bulundu. Gürses, arkadaşlarının alkışları arasında itfaiye merdiveniyle aşağı indi ardından da ekiplere teşekkür etti.

Olay Gümüşpala Mahallesi'nde yaşandı. Arkadaşlarıyla buradaki Paşaeli Piknik Alanı'na arkadaşlarıyla giden Burak Gürses piknik yapmaya başladı. Arkadaşlarıyla top oynayan, Gürses'in vuruşuyla top ağaçta takılı kaldı. Gürses, topu almak için ağaca tırmandı ancak bir türlü ağaçtan inemedi. Düşüp yaralanmaktan korkan Gürses'e arkadaşları da yardımcı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

'ÇIKTIM AMA İNEMİYORUM'

Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyecilere ağaçtaki topu aldığını ancak bir türlü ağaçtan inemediğini anlatan Gürses, "Abi çıktım bir şekilde ama inemiyorum. Yükseklik korkum var. Topu aldım top çok yukarıdaydı. İnemiyorum şu an" dedi. Gürses'in arkadaşı Arda Kaya ise, "Top yukarı kaçtı arkadaş da hemen almak istedi. Sonuçta o tırmandı. Başta çok güzel tırmandı ama sonra aşağı bakmaya başladı.Aşağı bakma dedik biz. Aşağı bakınca da korkmaya başladıç. Korkunca da daha yukarı çıktı. Sabir kaldı orada biz de itfaiyeyi aradık " diye konuştu.

İTFAİYE MERDİVENİYLE İNDİ

Gürse ağaçta yaklaşık 1 saat mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanlarında getirdikleri merdiveni ağaca dayayarak Gürses'in aşağı inmesini sağladı. Bir itfaiye eri ise Gürses'e "Düşme dikkat et yavaş yavaş in" diyerek yönlendirmelerde bulundu. Bir noktaya kadar kendisi inen Gürses bir süre sonra itfaiye erinin yardımıyla merdiveni kullanarak indi. Gürses'i arkadaşları alkışlarla karşıladı. Gürses merdivenden aşağı indikten sonra "Kusura bakmayın çok teşekkür ederim" diyerek itfaiye ekiplerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
